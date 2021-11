Miguel Oliveira foi atingido pela mota de Iker Lecuona, a duas voltas do fim da corrida em Portimão de Moto GP, e teve de abandonar a corrida.



O piloto português foi evacuado de maca, mas poucos minutos depois estava de pé e, aparentemente, de boa saúde.



Tudo aconteceu numa viragem para a esquerda. Miguel seguia no décimo lugar e Lecuona tentou a ultrapassagem por dentro. A moto do espanhol 'escorregou' e foi atingir o piloto português em cheio, na zona da perna esquerda.



Miguel Oliveira teve mesmo de ser evacuado de maca da pista, devido a receios de uma eventual fratura - felizmente não confirmada. A Sport TV revelou que o piloto teve de ir ao posto médico para ser observado com mais cuidado.



O português da KTM partiu em 17º e fez um arranque sensacional, chegando ao nono lugar em apenas duas voltas. Até à 23ª volta, Miguel lutou sempre com Pol Espargaró e Alex Rins pelo nono lugar, até perder lugares para Enea Bastianini e Brad Binder na fase final.



O grande dominador do dia foi Francesco Bagnaia, líder do princípio ao fim. Joan Mir foi segundo e Jack Miller acabou no terceiro lugar, enquanto o já campeão do mundo Fabio Quartararo abandonou após uma queda.



A Ducati garantiu em Portimão o título mundial de construtores.



