Miguel Oliveira ainda se sente «desconfortável» com a lesão no ombro sofrida no Grande Prémio de Espanha de MotoGP e não garantiu a participação no Grande Prémio de Itália.



«O ombro não é fácil de recuperar. Estamos a fazer o que podemos com o fisioterapeuta para deixar o ombro em boas condições», disse, em declarações divulgadas pelo site oficial do Mundial de MotoGP.



O piloto português participou num evento promovido pela Aprilia, onde teve a oportunidade de rodar com uma mota de competição, mas disse sentir-se «desconfortável» devido à lesão sofrida em Espanha.

«Fiz algumas voltas para os fãs mas senti-me desconfortável. Não sei se vou correr em Mugello. Vou esperar pela semana da corrida para saber. Quero regressar a 100 por cento e ser competitivo», frisou.



Miguel Oliveira, que já falhou o GP de França, admite que a cada ausência perde ritmo de corrida.

«Vai ser duro porque em cada corrida perde-se o ritmo. Temos de regressar de uma forma segura e sem pensar em lesões. Mas tenho de me sentir a 100 por cento» sublinhou.

Ainda assim, o piloto natural de Almada acredita que pode fazer bons resultados.

«É uma pena não ter podido fazer mais corridas aos domingos pois sei que os resultados apareceriam», concluiu.



Refira-se que Miguel Oliveira falhou o GP da Argentina depois de choque com Marc Márquez, em Portimão. Regressou nos Estados Unidos, mas nova lesão obrigou-o a falhar a corrida em França.

A próxima ronda do campeonato, a sexta, será o GP de Itália, em Mugello, em 11 de junho.