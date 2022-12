O pugilista mexicano Canelo Alvarez deu que falar durante o… Mundial de futebol.

Após a derrota do México com a Argentina ainda na fase de grupos, o pugilista não gostou de ver um vídeo em que Messi empurrava com o pé uma camisola da seleção mexicana e ameaçou-o nas redes sociais.

«Viram o Messi a limpar o chão com a nossa camisola e a nossa bandeira? Que peça a Deus para que eu não o encontre», escreveu então.

A publicação foi muito partilhada, fez vários futebolistas reagirem e justificaram o gesto de Messi, como foi o caso de Aguero.

Agora, foi novamente o antigo avançado argentino a partilhar uma publicação de Alvarez, na qual ele deixa claro que o episódio está ultrapassado.

«Muitas felicidades, Argentina. Merecerem», escreveu o puglista, a quem Aguero agradeceu: «Obrigado, Canelo. Passado é passado».