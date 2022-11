O Brasil venceu a Suíça pela margem mínima (1-0), na 2.ª jornada do Grupo G do Mundial de 2022, garantindo desde já o apuramento para os oitavos de final da competição. Casemiro marcou o único golo do encontro ao minuto 83.

O antigo médio defensivo do FC Porto, atual jogador do Manchester United, alargou o seu raio de ação para surgir de forma inesperada na área contrária, escavando um buraco no queijo suíço, uma estrutura sólida até então.

O pontapé em vólei, de primeira, foi de craque. Apenas um de muitos neste candidato ao troféu, capazes de resolver com classe os problemas mais complexos.

FICHA DE JOGO

Tite colocou Éder Militão no lado direito da defesa, face à lesão de Danilo, provando que a convocação do Dani Alves não foi uma prova de confiança cega na atual capacidade do veterano lateral. Fred foi a escolha para a vaga de Neymar, levando o Brasil a apresentar-se em 4x3x3, com um bloco mais compacto.

A Suíça surgiu com o jovem Fabian Rieder no lugar do categorizado Shaqiri, provavelmente por questões físicas não anunciadas antes do início do encontro. A seleção helvética optou por um 4x2x3x1, ideal para o reforço de recursos humanos no corredor central.

As muralhas táticas sobrepuseram-se à inspiração das individualidades ao longo de vários períodos, sobretudo do lado canarinho, demasiado dependente da imprevisibilidade de elementos como Raphinha ou Vini Jr. Sentiu-se a ausência de Neymar.

Fred procurou jogar numa linha mais adiantada em relação a Casemiro, Lucas Paquetá teve a mesma margem de manobra, mas ambos pisaram terrenos que estavam sobrepovoados. Sem surpresa, Tite prescindiu de um deles (Paquetá) ao intervalo.

Rodrygo juntou-se a Richarlison no reatamento do encontro, levando o Brasil para um 4x2x4 mais ofensivo. Ainda assim, a Suíça entrou melhor na segunda metade, aproveitando a subida no terreno do adversário para criar alguns desequilíbrios em contra-ataque.

A seleção canarinha cresceu a partir da hora de jogo e chegou a festejar um golo, quando Casemiro lançou Vini Jr. e o avançado do Real Madrid finalizou, mas o 1-0 foi anulado por fora-de-jogo de Richarlison no início do lance.

Sem pretender correr mais riscos, Tite optou por trocar peça por peça, refrescando a frente de ataque com Antony e Gabriel Jesus. Porém, seria um talento inesperado a surgir na área da Suíça para carimbar o apuramento para os oitavos de final do Campeonato do Mundo.

Casemiro abandonou a linha do meio-campo para subir pé ante pé até uma zona de finalização. O médio do Manchester United agradeceu um passe de primeira de Rodrygo e rematou de pronto, em vólei, para o golo de uma vida. Uma obra de arte brasileira ao minuto 83.

A Suíça ainda tentou responder à desvantagem, em vão. Parte para a última jornada com três pontos, em vantagem sobre Sérvia e Camarões, que somam um ponto cada.