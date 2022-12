Cristiano Ronaldo foi substituído na partida da última jornada do grupo H do Mundial 2022, diante da Coreia do Sul, e saiu do terreno de jogo visivelmente insatisfeito.

No final do jogo, tanto o capitão da equipa das quinas como Fernando Santos remeteram a atitude para as palavras de um jogador sul-coreano, mas agora o selecionador explicou que, de facto, existiram dois momentos distintos, um dos quais em que Ronaldo aparentemente se dirigiu ao técnico com desagrado.

«Podemos dividir em duas partes: a primeira é quando fui à conferência de imprensa. Quando acabou o jogo, fui à flash interview e segui diretamente para a conferência. Aquilo que disse vou repetir. No campo não ouvi nada, ele estava longe, portanto, só o ouvi a discutir com o jogador da Coreia, mais nada», começou por explicar no lançamento do jogo com a Suíça, dos oitavos de final do Mundial.

«Segunda parte da pergunta. Se já vi as imagens? Já. Não gostei nada? Não. Não gostei nada. Não gostei mesmo nada. A partir daí, estes assuntos resolvem-se dentro de casa. Estão resolvidos. Ponto final em relação a esta questão e agora é pensar no jogo de amanhã», vincou, sem garantir que Ronaldo vá alinhar de início.

