Sebastián Coates e Manuel Ugarte, do Sporting, e Darwin Núñez, do Benfica, integram a lista de 30 jogadores pré-convocados para a seleção do Uruguai com vista aos próximos três jogos de apuramento para o Mundial 2022.



Segundo informa a federação uruguaia, Tabárez vai decidir a lista de convocados definitiva até dia 4 de outubro.



A concentração da seleção «charrua» está agendada para 4 de outubro, seguida dos jogos contra a Colômbia, em Montevideu, a 7 de outubro, e das visitas à Argentina, a 10 de outubro, e ao Brasil, a 14 de outubro.



A convocatória do Uruguai:



Guarda-redes: Muslera e Campaña;



Defesas: Coates, Godín, Giménez, Araújo, Falcón, Rak, Viña, Cáceres e Piquerez;



Médios: Arambarri, Torreira, Bentancur, Vecino, Valverde, Ugarte, Gorriarán e Nández;



Avançados: De la Cruz, Jonathan Rodríguez, Maxi Gómez, Cavani, Suárez, Darwin, Lozano, Gastón Pereiro, Terans e De Arrascaeta;