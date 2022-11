Quem joga nas grandes equipas está sempre mais próximo de jogar a um Mundial, mas todos, mesmo aqueles que não jogam nos grandes palcos internacionais ou até mesmo nacionais, têm legitimidade para sonhar.

Que o diga Kevin Rodríguez, a quem nem o facto de jogar na 2.ª divisão do Equador o impediu de ir ao Qatar.

O avançado de 22 anos atua no modesto Imbabura e a veia goleadora chamou a atenção do selecionador Gustavo Alfaro, que o incluiu na lista dos 26.

«Quando o vejo jogar, lembro-me dos meus anos de luta para chegar ao topo. Houve um ano em que viajei mais de 44 mil quilómetros de autocarro, para jogos, com o sonho de chegar ao principal escalão do meu país.», justificou Alfaro, que teve uma carreira modesta e - percebe-se - esforçada na Argentina como médio.

Isso terá ajudado moldar o caráter do técnico de 60 anos, que olha sem preconceitos para os jogadores. Sejam eles novos ou velhos. Venham eles de onde vierem.

«Gosto de dar oportunidades: já convoquei jogadores de 37 anos e jogadores de 18. Todos merecem a sua oportunidade», vincou o homem que chegou ao leme do Equador há pouco mais de dois anos.

E Kevin Rodríguez já teve a oportunidade que Alfaro nunca teve: chegar à seleção e jogar um Mundial. Diante do Qatar, no jogo de estreia da prova, entrou nos instantes finais: pouco e, ao mesmo tempo, tanto.

A imagem que ilustra este artigo foi captada no final do Qatar-Equador e é bem elucidativa da importância do momento para este talento emergente que está a subir a pulso.

Este texto foi baseado no perfil de Kevin Rodríguez, que pode ler no dossier dedicado à seleção do Equador, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português, para partilha de informação relativa ao Mundial 2022.