Ao contrário do que aconteceu no jogo de estreia no Mundial 2022, os jogadores do Irão cantaram o hino do país, esta sexta-feira, antes do início do encontro com o País de Gales, da segunda jornada do Grupo B.

Também durante o momento do hino, foi possível também ver alguns adeptos iranianos nas bancadas do estádio Ahmad bin Ali muito emocionados, com lágrimas a cair pelo rosto.

Antes da estreia no Mundial, recorde-se, o capitão da equipa orientada por Carlos Queiroz, o avançado Alireza Jahanbakhsh, tinha revelado que os jogadores tomariam uma «decisão coletiva» sobre a possibilidade de não entoarem a letra do hino no primeiro jogo.

A decisão surgiu como uma forma de apoio às vítimas das manifestações contra o governo daquele país, num momento de contestação social, ainda no seguimento da morte de Mahsa Amini.