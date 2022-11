O guarda-redes Alireza Beiranvand está de regresso aos treinos do Irão, após o choque violento com o colega de equipa Majid Hosseini, na goleada sofrida diante da Inglaterra (6-2), na primeira jornada do Mundial 2022.

O futebolista já treinou no relvado, de chapéu na cabeça e uma máscara de proteção na cara. Segundo a Federação iraniana, Beiranvand está a treinar de forma condicionada, «sendo avaliado diariamente». Ainda assim, de acordo com o protocolo de recuperação, que obriga a cinco dias de paragem, o guardião não está apto para o próximo jogo.

Recorde-se que o guarda-redes de 30 anos, que já passou pelo Boavista, ficou ferido na zona do nariz e teve de ser rapidamente assistido. Depois de vários minutos em que o jogo esteve interrompido, Alireza bateu um pontapé de baliza e prontamente se deitou no relvado e pediu para ser substituído, tendo saído de maca.

O Irão, de Carlos Queiroz, defronta esta sexta-feira o País de Gales, na segunda jornada do Grupo B do Mundial do Qatar.