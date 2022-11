Presente no Mundial 2022, o capitão da seleção iraniana falou em conferência de imprensa sobre a situação que se vive no seu país, com fortes protestos há várias semanas contra o regime.

Ehsan Hajsafi defendeu que as condições que se vivem no Irão não são as certas e disse que a equipa de Carlos Queiroz que jogar pelos iranianos que estão de luto.

«As condições no nosso país não são as certas. O nosso povo não está feliz. Estamos aqui, mas isso não significa que não possamos ser a voz deles, ou que não os respeitamos», começou por dizer, em conferência de imprensa.

«Temos de lutar, temos de jogar o melhor possível e marcar golos para oferecer resultados às pessoas no Irão que estão de luto. Espero que as condições mudem, para que possam ir de encontro às expectativas das pessoas», acrescentou.

O Irão, refira-se, perdeu esta segunda-feira frente à Inglaterra, por 6-2, no primeiro jogo no Mundial 2022. O portista Mehdi Taremi fez os dois golos do conjunto de Queiroz.