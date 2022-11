Ao marcar dois golos no Inglaterra-Irão desta segunda-feira, referente à primeira jornada do Grupo B do Mundial 2022, Mehdi Taremi garantiu dois registos que entram para a história da competição.

Embora a seleção inglesa tenha goleado por 6-2, o avançado do FC Porto tornou-se o primeiro jogar a bisar pelo Irão em Campeonatos do Mundo.

O segundo golo de Taremi foi apontado de penálti, cumpridos 102 minutos e 29 segundos de jogo. De acordo com o MisterChip, conta dedicada a estatísticas e dados históricos, é o golo mais «tardio» da história dos Mundiais (sem contar com prolongamento, naturalmente).