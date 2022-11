Fernando Santos anuncia nesta quinta-feira (17h30) a lista de 26 jogadores convocados para representar Portugal no Mundial 2022.

O Maisfutebol promoveu uma votação, que ainda está a decorrer, sendo possível já descortinar as preferências dos nossos leitores.

Assim, tendo em conta as percentagens neste momento (09h30 do dia 10 de novembro), seria esta a lista de 26, seguindo o princípio estabelecido pelo nosso jornal: três guarda-redes, quatro laterais, quatro centrais, oito médios e sete avançados.

Fernando Santos, naturalmente, poderá por exemplo levar mais um médio e menos um avançado. Nas últimas 24 horas, a grande alteração foi a ultrapassagem de João Mário (7,1% dos votos) a Otávio (7%), pela última vaga do setor intermediário. William Carvalho (5,2%) é o nome seguinte na zona do terreno com maior concorrência na seleção:

Guarda-redes: Diogo Costa, Rui Patrício e Anthony Lopes;

Defesas: João Cancelo, Nuno Mendes, Diogo Dalot, Raphael Guerreiro, Rúben Dias, Pepe, Danilo Pereira e António Silva;

Médios: Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha, Rúben Neves, João Palhinha, Matheus Nunes, Renato Sanches e João Mário;

Avançados: Rafael Leão, Cristiano Ronaldo, João Félix, André Silva, Ricardo Horta, Gonçalo Ramos e Gonçalo Guedes.



Nota: Diogo Jota tem percentagem de votos superior a Gonçalo Guedes, mas está lesionado e vai falhar o Mundial 2022.

