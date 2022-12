Albert Luque vai ser o novo diretor das seleções de Espanha, informou esta quinta-feira a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).



O ex-futebolista, que passou por Newcastle, Ajax, Málaga e Deportivo, vai suceder a José Francisco Molina, que decidiu não renovar contrato e irá deixar o organismo no início de 2023.



Esta é a segunda mudança anunciada pelo organismo espanhol. Já esta quinta-feira, a RFEF tinha anunciado a saída de Luis Enrique, técnico que será substituído por Luis de La Fuente, até então treinador dos sub-21.



Desde que conquistou o título mundial em 2010, na África do Sul, «La Roja» venceu apenas três jogos em três edições dos Campeonatos do Mundo. Caiu, na última terça-feira, nos oitavos de final do Mundial 2022 frente a Marrocos, nos penáltis.