O treinador da Seleção Nacional, Fernando Santos, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente à Suíça (6-1), em jogo dos oitavos de final do Mundial 2022.

«O assunto [Ronaldo] ficou sanado, tal como já tinha dito. É bom olhar para o exemplo que este extraordinário jogador, para mim o melhor do mundo, deu em termos de profissionalismo. Capitão, a forma como celebrou os golos, a forma como entrou, com uma vontade enorme. Só temos de enaltecer o espírito da equipa. Se ainda conseguirmos melhorar algumas coisas, então estamos no caminho certo.

[Colocar a Ronaldo no banco foi a decisão mais difícil da carreira?] Tenho uma relação muito próxima com ele, sempre, já o conheço desde os 19 anos. Essa relação foi crescendo aqui na Seleção e isso não se altera. Nem eu nem o Cristiano confundimos a questão humana com a questão profissional. O Cristiano continua a ser importantíssimo para a Seleção Nacional.»