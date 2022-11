Fernando Santos contou com 24 dos 26 jogadores convocados para o Mundial 2022, no treino deste domingo, véspera do jogo com o Uruguai, da segunda jornada.

Nuno Mendes integrou os trabalhos, ao contrário de Otávio, que fez apenas trabalho de ginásio (pelo menos nos quinze minutos de trabalho abertos à comunicação social).

O lateral falhou o jogo com o Gana devido a lesão, enquanto que o médio lesionou-se precisamente no encontro da ronda inaugural.

De fora ficou também Danilo, que sofreu uma fratura de três arcos costais no treino de sábado, e deve estar indisponível para o resto da fase de grupos. O central/médio está limitado a tratamento.

Embora não tenham estado à disposição de Fernando Santos, para o treino, Danilo e Otávio subiram ao relvado para participar no minuto de silêncio em memória do 'Bibota', Fernando Gomes, falecido neste sábado.