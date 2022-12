Depois do golo de Gonçalo Ramos, Portugal chegou ao 2-0 na partida contra a Suíça, dos oitavos de final do Mundial 2022.



Na sequência de um pontapé de canto de Bruno Fernandes, Pepe subiu mais alto que a defesa helvética e cabeceou para o fundo da baliza de Sommer. O internacional português tornou-se no segundo mais velho de sempre a marcar em fases finais de Campeonatos do Mundo apenas atrás de Roger Milla, que marcou com 42 anos na fase de grupos em 1994.



Pepe é agora o jogador português mais velho de sempre a marcar em fases finais de Mundiais superando o recorde estabelecido por Cristiano Ronalo no jogo contra o Gana.



Veja o golo de Pepe: