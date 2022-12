Portugal colocou-se em vantagem na partida contra a Suíça, dos oitavos de final do Mundial 2022.



Após passe de João Félix, Gonçalo Ramos rodou e com um pontapé fortíssimo, com pouco ângulo, surpreendeu Sommer. Foi o primeiro golo do jovem avançado na fase final de um Campeonato do Mundo e logo na estreia como titular.



Siga o jogo ao minuto



Veja o golo: