Fernando Santos garantiu, em declarações à RTP3, que a ausência de Cristiano Ronaldo do onze titular de Portugal frente à Suíça nada tem a ver com as polémicas palavras do capitão da Seleção Nacional para o treinador no jogo diante da Coreia do Sul, o último da fase de grupos do Mundial 2022.

«Não está nada ligado [à polémica do jogo com a Coreia do Sul], esse assunto está encerrado. É uma opção estratégica para este jogo, não mais do que isso. Ele é um profissional exemplar e se tiver de ir a jogo, vai ajudar muito Portugal», disse.

«O que pretendo é que a equipa tenha uma desenvoltura grande, mas sempre equilibrada», acrescentou.

SIGA AQUI, A PARTIR DAS 19H00, O PORTUGAL-SUÍÇA AO MINUTO.