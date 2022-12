Cristiano Ronaldo vai começar no banco de suplentes o encontro entre Portugal e Suíça, dos oitavos de final do Mundial 2022.



Desde 2004 que o capitão da equipa das Quinas não ficava de fora da equipa titular num jogo decisivo. Ronaldo estreou-se como titular no Euro 2004 contra a Espanha e depois disso, foi titular nos Mundiais 2006, 2010, 2014, 2018 e já no de 2022 e nos Europeus de 2008, 2012, 2016 e 2020.



As excepções foram dois jogos da terceira jornada da fase de grupos no Mundial 2006 e no Euro 2008. Em ambos os casos, contra o México em 2006 e frente à Suíça em 2008, Portugal já estava apurado para a ronda seguinte.



Curiosamente, é de novo contra os helvéticos, 14 anos depois, que o nome de Cristiano Ronaldo não entra no onze de Portugal numa grande competição: foram 31 jogos consecutivos.

O selecionador nacional, Fernando Santos, explicou que a ausência de Ronaldo na equipa titular deve-se «a uma opção estratégica».