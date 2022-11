Os 16 jogos da primeira jornada do Mundial 2022 totalizaram 226 minutos de compensação, numa média de 14,1 por partida, justificados pela intenção da FIFA de elevar o tempo útil de jogo.

De acordo com o organismo, a goleada da Inglaterra ao Irão (6-2), na segunda-feira, do Grupo B, bateu o recorde de descontos em 22 edições da prova, ao durar 119 minutos.

O árbitro brasileiro Raphael Claus concedeu 29 minutos, dos quais 15 na primeira parte, que foi condicionada pela assistência médica ao guarda-redes persa Alireza Beiranvand, e 14 na segunda, quando houve recurso ao videoárbitro (VAR) para confirmar um penálti para os asiáticos, que o portista Mehdi Taremi marcou.

Uma lesão idêntica de Yasser Al-Shahrani já nos instantes finais também contribuiu para arrastar durante 111 minutos o triunfo da Arábia Saudita sobre a Argentina (2-1), no Grupo C, com sete minutos de descontos na etapa inaugural e 14 no segundo tempo.

Na véspera do início do Mundial 2022, o italiano Pierluigi Collina, ex-árbitro internacional e atual presidente do Comité de Arbitragem da FIFA, já tinha advertido que o regulador do futebol mundial iria tomar medidas drásticas na duração dos duelos.

«Queremos evitar que o jogo tenha 42, 43 ou 44 minutos de tempo útil. Por isso, o tempo utilizado para efetuar substituições, marcação de grandes penalidades, festejos de golos, assistência médica e para recorrer ao VAR deve ser devidamente compensado», apelou.

Essa nova abordagem vulgarizou descontos inusitados, com o Mundial 2022 a distanciar-se do padrão notado em edições anteriores da prova.

Se os primeiros tempos proporcionaram 81 minutos de descontos, numa média de 5,06 por jogo, as metades complementares quase duplicaram a estatística, com 145, à média de 9,06.

Tempo de compensação dos jogos da primeira jornada do Mundial 2022 (total, primeira parte+segunda parte):

Qatar – Equador, 0-2: 12 minutos de compensação (6m+6m)

Senegal - Países Baixos, 0-2: 14 minutos de compensação (3m+11m)

Inglaterra – Irão, 6-2: 29 minutos de compensação (15m+14m)

Estados Unidos - País de Gales, 1-1: 15 minutos de compensação (4m+11m)

Argentina - Arábia Saudita, 1-2: 21 minutos de compensação (7m+14m)

México – Polónia, 0-0: 11 minutos de compensação (3m+8m)

Dinamarca – Tunísia, 0-0: 13 minutos de compensação (5m+8m)

França – Austrália, 4-1: 15 minutos de compensação (7m+8m)

Alemanha – Japão, 1-2: 15 minutos de compensação (6m+9m)

Espanha - Costa Rica, 7-0: 15 minutos de compensação (6m+9m)

Marrocos – Croácia, 0-0: 10 minutos de compensação (3m+7m)

Bélgica – Canadá, 1-0: 12 minutos de compensação (6m+6m)

Suíça – Camarões, 1-0: 10 minutos de compensação (3m+7m)

Brasil – Sérvia, 2-0: 10 minutos de compensação (2m+8m)

Uruguai - Coreia do Sul, 0-0: 10 minutos de compensação (2m+8m)

Portugal – Gana, 3-2: 14 minutos de compensação (3+11m)