Vincent Aboubakar foi a grande figura da seleção dos Camarões no Mundial 2022. O ex-jogador do FC Porto marcou dois golos no torneio garantiu nesta sexta-feira o triunfo frente ao Brasil (1-0), já depois de ter marcado um golaço frente à Sérvia (3-3).

Porém, o avançado de 30 anos do Al Nassr (Arábia Saudita) fica na história por outro motivo: foi o primeiro jogador a marcar e a ser expulso desde 2006, na célebre final do Mundial em que Zinedine Zidane agrediu Materazzi com uma cabeçada, depois de ter inaugurado o marcador a favor da França frente à Itália.

16 anos depois, Aboubakar repetiu o registo de Zidane, mas com contornos bem menos graves. Depois de fazer o golo ao Brasil, o camaronês tirou a camisola durante os festejos e viu o segundo cartão amarelo, regressando mais cedo aos balneários.

2006 - Vincent Aboubakar is the first player to score and be sent off in a World Cup match since Zinedine Zidane vs Italy in the 2006 final. Sign-off. pic.twitter.com/GgPXI31c4R