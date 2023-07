A costa-riquenha Priscilla Tapia é a «cromo do dia» do Mundial feminino, uma rúbrica diária do Maisfutebol, para acompanhar ao longo da fase final da competição que está a decorrer na Austrália e na Nova Zelândia.



Priscilla Tapia não teve um percurso linear até chegar à elite e ser uma das figuras do futebol feminino na Costa Rica.



A guarda-redes deu-se a conhecer ao serviço da seleção costa-riquenha de sub-17 com exibições absolutamente memoráveis. Tapia enfrentou 73 (!) remates nos jogos contra Gana, Coreia do Norte e Alemanha e conseguiu a proeza de sofrer apenas... oito golos.



No entanto, a ascensão da guardiã acabou por ser interrompido pouco depois. Tapia decidiu interromper a carreira de jogadora para ir trabalhar para um supermercado em Puntarenas, local onde nasceu e que recebe muitos turistas, sobretudo os amantes de surf.



Essa decisão acabou por impedi-la de participar na estreia da Costa Rica em Mundiais em 2015. O emprego num supermercado não durou muito e Tapia voltou a jogar pouco depois, assinando pelo Dimas Escazú, equipa da Costa Rica.



Nem se notou o tempo em que a guarda-redes esteve afastado, visto que quando regressou à competição, voltou a assinar exibições notáveis ao serviço de clubes costa-riquenhos.