Tal como em 2019, a Suécia caiu nas meias-finais do Mundial Feminino.

A seleção orientada por Peter Gerhardsson perdeu com a Espanha por 2-1, nesta terça-feira, num jogo com três golos nos instantes finais.

Salma Paralluelo (81m) e Olga Carmona (89m) marcaram os golos da «Roja», mas pelo meio Rebecka Blomqvist ainda deu esperança à Suécia.

Uma prova de fibra da jogadora que, aos 22 anos, foi operada a um cancro nos ovários.

«Uma em cada três pessoas tem cancro, mas, por alguma razão, eu achava que não me podia acontecer. E de repente só tens a vida. Não consegues explicar. O mais difícil é não saber. A doença é que decide», chegou a dizer.

Voltou a jogar passado um ano, e agora tem sido uma das figuras do Mundial, com três golos apontados (falta ainda o jogo de atribulação do terceiro lugar).

Jogadora do Wolfsburgo, em abril marcou três golos no espaço de 33 minutos, após sair do banco, num jogo da Liga alemã com o Werder Bremen.

Começou a carreira num clube chamado Rössö e ganhou essa alcunha depois, «batizada» pela colega Lisa Ek.

