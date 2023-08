A Inglaterra derrotou a Austrália por 3-1 na meia-final do Campeonato do Mundo de futebol feminino e garantiu a presença no jogo decisivo, frente à Espanha.

A final realiza-se no domingo, às 11h00 (hora de Portugal Continental), no Accor Stadium, em Sydney, na Austrália.

O primeiro golo da partida pertenceu à Inglaterra, com Ella Toone a inaugurar o marcador aos 10 minutos.

Já na segunda parte, Sam Kerr, assistida por Katrina Gorry, marcou um golaço de fora da área e restabeleceu a igualdade (63m).

Pouco depois, aos 71 minutos, as inglesas voltaram a assumir a dianteira do jogo, fruto de um golo de Lauren Hemp. Já ao cair do pano, quando a Austrália pressionava em busca de novo empate, Alessia Russo fechou as contas do marcador (86m).