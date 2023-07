O selecionador nacional, Francisco Neto, em declarações na flash interview da SportTV após a derrota frente aos Países Baixos, na estreia de Portugal no Mundial Feminino:

«Acima de tudo saio daqui com uma sensação de muito orgulho pela jogadora portuguesa, muito orgulho pelo que fizeram, mostraram nitidamente hoje o porquê de se terem qualificado, a forma competitiva como disputam os jogos, sabendo que é um Mundial e que estamos a jogar contra uma das melhores equipas do mundo e que havia momento em que teríamos de sofrer, que foi o que aconteceu. Depois houve momentos em que estivemos por cima, em que criámos as nossas oportunidades e onde conseguimos criar muita intranquilidade nos Países Baixos. Infelizmente acabámos por sofrer o golo de bola parada, porque de resto há provavelmente uma situação de perigo para os Países Baixos e nada mais.

Tivemos dificuldades em tirar a zona de pressão, por mérito dos Países Baixos. Temos de crescer e perceber onde não estivemos tão bem e fazer acontecer as coisas.

[Este resultado compromete a passagem?] Não, ainda há mais dois jogos, assim como não garantiria se o resultado fosse outro. Não há dúvidas que entrar a pontuar seria sempre muito melhor, mas ainda dependemos só de nós, temos dois jogos pela frente, estamos com um Portugal competitivo e acredito que se formos competitivos vamos chegar até ao último dia a depender só de nós.»