O mundo vergou-se perante o génio de Lionel Messi, um talento universal e que não conhece rivalidades. A prova disso é que até Ronaldo Fenómeno escreveu um depoimento emocionado para o astro argentino.

«O futebol deste cara joga para canto qualquer rivalidade - até mesmo a histórica entre Brasil e Argentina. Vi muitos brasileiros - e gente do mundo inteiro - a torcer por Lionel Messi nesta final eletrizante. Uma despedida à altura do génio que, muito além de craque do Mundial, capitaneou uma era», referiu.

«Imagino a festa no céu do meu amigo Diego. Aqui, somos milhões de todas as nacionalidades a te aplaudir de pé. Parabéns, Messi!»