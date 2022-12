Um Mundial costuma ser, por definição, uma espaço fértil para grandes histórias. Quando um Mundial se realiza num país exótico como o Qatar, por entre restrições, figurantes e complexos, então a competição ameaça tornar-se histórica.

Foi isso que aconteceu no Mundial 2022, onde conseguimos assistir a todo o tipo de histórias.

Algumas mais zoológicas, como o gato que foi adotado por jogadores ou a dança do pombo que ofendeu um inglês, outras mais pessoais, como o craque que disse o que não queria e outro que disse tudo o que queria na cara, e outras ainda mais culinárias, como aquele cozinheiro que entrou no relvado da final e se fotografou com a taça na mão.

Deu para tudo, venha daí conhecer as melhores na galeria associada.