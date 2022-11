Sebastian Coates e Nico Otamendi vão ambos vestir a camisola 19 no Mundial 2022, o que se torna mais relevante porque são dorsais pouco habituais em defesas centrais.

Coates no Sporting é o 4, mas na seleção do Uruguai essa camisola vai ser utilizada por Ronald Araújo, do Barcelona. Já Otamendi no Benfica é o 30, um dorsal que não existe no Mundial.

Refira-se de resto que Enzo Fernandez vai vestir o 24, deixando o 13 que ocupa no Benfica para o defesa Romero, do Tottenham. Já Ugarte vai utilizar o número 25, já que o 15 que costuma vestir no Sporting pertence a Fede Valverde, do Real Madrid.

No Japão o sportinguista Morita é o 13, deixando o 5 que utiliza em Alvalade para o veterano Nagatomo, que já passou por Inter Milão e Galatasay, e agora está no FC Tokyo.

Já Taremi mantém na seleção do Irão o número 9 que utiliza no FC Porto, enquanto Grujic veste o 26, deixando o 16 para Sasa Lukic, jogador do Torino.

Números dos jogadores estrangeiros da Liga no Mundial:

Argentina

Otamendi (Benfica) - 19

Enzo Fernandez (Benfica) - 24

Uruguai

Coates (Sporting) - 19

Ugarte (Sporting) - 25

Canadá

Steven Vitória (Desp. Chaves) - 5

Stephen Eustáquio (FC Porto) - 7

Sérvia

Grujic (FC Porto) - 26

Uros Racic (Sp. Braga) - 19

Irão

Taremi (FC Porto) - 9

Japão

Morita (Sporting) - 13

Dinamarca

Alexander Bah (Benfica) - 26

Gana

Fatawu (Sporting) - 7