A capa do disco «Nevermind», dos Nirvana, é uma das mais emblemáticas de sempre, mas agora, 30 anos depois de ter sido lançada, volta a dar que falar.

É que Spencer Elden, o bebé que surge retratado na piscina, avançou com uma ação judicial, acusando os Nirvana de exploração sexual infantil e pornografia infantil, avançam os media norte-americanos.

No processo, os advogados relatam que Spencer Elden sofreu sérios «danos emocionais extremos e permanentes com manifestações físicas até os dias de hoje» e dizem que, ao aparecer nu e com uma nota na mão, a imagem é associada à pornografia infantil, já que cria a imagem de «um trabalhador do sexo.»

«A verdadeira identidade e o nome legal de Spencer estarão sempre ligados à exploração sexual comercial que ele experimentou como menor, que foi distribuída e vendida em todo o mundo desde que era bebé até ao dia de hoje», diz o processo.

De acordo com a defesa, os pais deste jovem nunca assinaram nenhum documento que consentisse a utilização da fotografia, nem nunca receberam nenhuma compensação monetária por isso.

O processo conta com 17 arguidos, entre eles, o fotógrafo Kirk Weddle, Courtney Love, mulher de Kurt Cobain na altura, e os restantes elementos da banda, Dave Grohl e Krist Novoselic e Spencer Elden quer receber cerca de 128 mil euros de cada um dos arguidos.

Spencer Elden participou em várias recriações da capa, mas contou em algumas entrevistas o desconforto por ter aparecido nu numa capa, distribuída em todo o mundo, sem que tivesse tido escolha.