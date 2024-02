Diogo Ribeiro vai receber 30 mil euros do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) em prémios de mérito desportivo pelas duas medalhas de ouro conquistadas nos Mundiais de Natação.



Segundo a entidade governativa, o atleta do Benfica vai receber 25 mil euros pela prova olímpica, os 100 metros mariposa, e cinco mil euros pelos 50 metros mariposa, prova não olímpica. Além disso, o português passa para o nível 1 do «Projeto Olímpico» que lhe dá direito a uma bolsa mensal de 1750 euros (além do atleta, o treinador recebe 80 por cento desse valor).



De resto, estes prémios de mérito desportivo são regulados pela Portaria n.º 332-A/2018, de 27 de dezembro, que está em revisão, na sequência da última reunião do Conselho Nacional do Desporto.



De resto, Diogo Ribeiro está integrado no Centro de Alto Rendimento do Jamor e é aluno na Unidade de Apoio ao Alto Rendimento na Escola Fonseca Benevides, em Lisboa, de forma a conciliar os estudos e as competições de alto rendimento.