A lenda continua a crescer. LeBron James tornou-se, na última madrugada, no primeiro jogador a superar a marca dos 40 mil pontos na fase regular da NBA.



O «King» entrou em campo frente aos Denver Nuggets a apenas nove pontos de chegar aos 40 mil pontos. Diante dos campeões, o extremo acabou por marcar 26 na derrota dos Lakers frente aos campeões (124-114).



Apesar do desaire, ninguém apaga a noite histórica de James que está sozinho no grupo dos 40 mil pontos. Lembre-se que LeBron já se tinha tornado o melhor marcador da história da NBA na época anterior após quebrar a marca que pertencia a Kareem Abdul-Jabaar.



«Ninguém conseguiu isto, por isso estar nesta posição nesta altura da carreira é muito bom. Se é o maior feito da minha carreira? Não. Se significa algo? Claro. Conquistar coisas nessa liga, com os maiores que já jogaram na NBA, é um sonho. Esses feitos e marcas significam muito para mim», referiu, aos meios de comunicação da NBA.



James, quatro vezes campeão da NBA, MVP da fase regular e quatro vezes MVP das finais, também marcou 8.023 pontos nos play-offs, mas o recorde é calculado pela Liga apenas com base nos jogos da época regular.