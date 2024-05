Os Boston Celtics receberam e venceram os Indiana Pacers, por 133-128, no primeiro jogo da final da Conferência Este.

Num encontro muito equilibrado, a equipa da casa entrou melhor no encontro mas uma resposta da formação de Indianápolis deixou tudo empatado ao intervalo. Com um duplo-duplo (36 pontos e 12 ressaltos), Jayson Tatum foi a grande figura do encontro, ainda que não tenha ganho para o susto ao fim dos quatro períodos.

Isto porque os Pacers acabaram por forçar o prolongamento, que foi mesmo decisivo para as contas do jogo. Apesar dos 25 pontos e 10 assistências de Tyrese Haliburton, os Celtics levaram a melhor neste primeiro encontro da final e já preparam a segunda «mão», que acontece na madrugada desta sexta-feira.

Neemias Queta não saiu do banco de suplentes e já não vai a jogo desde 10 de maio, quando a formação de Boston foi derrotada pelos Cleveland Cavaliers (94-118).