Neemias Queta confessou, esta terça-feira, que ainda não discutiu qualquer renovação de contrato com os Boston Celtics, quando lhe faltam apenas cumprir três, dos 50 jogos como jogador de «duas vias».

Em declarações ainda antes do arranque de mais um jogo dos Maine Celtics, o basquetebolista português admitiu que assinar um contrato «standard» não o preocupa, já que o objetivo principal é continuar a crescer, para se tornar um jogador «mais consistente».

«Não tive nenhuma conversa para uma possível renovação, só estou apenas a fazer o meu trabalho, estar pronto quando sou chamado. Se chegar ao momento e o clube me quiser dar o contrato, muito bem, caso contrário também consigo viver com isso. Sabia com o que contar durante o ano e é assim que estamos, de momento», referiu o poste luso.

«Tem sido um ano espetacular para mim, poder jogar com alguns dos melhores jogadores da NBA e estar na melhor equipa da liga, ajuda-me a crescer e a tornar-me um jogador mais consistente, estou muito grato por isso», afirmou ainda, Neemias Queta.