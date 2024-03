O grande duelo na madrugada desta quarta-feira foi protagonizado pelos Minnesota Timberwolves e Denver Nuggets (112-115). Com o líder da Conferência Oeste – Oklahoma City Thunder – a ver este embate do sofá, os campeões em título neutralizaram os anfitriões na primeira parte (28-35 e 27-35) e resistiram nos derradeiros quartos (29-17 e 28-28).

O sérvio Nikola Jokic foi decisivo para o desfecho da partida, assinando 35 pontos e 16 ressaltos ao cabo de 37 minutos de jogo. Do outro lado, Anthony Edwards (30 pontos, oito ressaltos e oito assistências) e Jaden McDaniels (26 pontos) foram os mais inconformados.

As contas na tabela são simples de fazer. O triunfo permite aos Nuggets ascenderem ao segundo lugar – 48 vitórias em 69 jogos – por troca com os Timberwolves – 47 triunfos em igual número de partidas. No topo permanece o Oklahoma City Thunder, que guarda dois encontro a menos.

Jalen Green assina lançamento único

Os Houston Rockets não desistem da eliminatória que dá acesso aos playoffs, triunfando na visita aos Washington Wizards (114-137). Jalen Green foi a estrela da noite, com 42 pontos e 10 ressaltos, contribuindo para o desnível decisivo no terceiro quarto (36-39, 21-21, 25-41, 32-26).

Menções honrosas para as exibições de Amen Thompson (25 pontos e 10 ressaltos) e a Jabari Smith Jr. (18 pontos e 14 ressaltos). Entre os anfitriões, apenas Justin Champagnie (16 pontos e oito ressaltos), Jules Bernard (16 pontos) e Jared Butler (15 pontos e nove assistências) competiram pelo empate.

Numa época de pouca magia, os anfitriões encaixaram a quinta derrota consecutiva, pelo que permanecem no 15.º – e último – posto da Conferência Este. Por sua vez, na Conferência Oeste, os Rockets dispararam numa série de seis triunfos consecutivos, aproximando-se dos Golden State Warriors (10.º).

Ao cabo de 68 jogos, o conjunto de Houston leva 33 vitórias, menos duas face a este «rival», que também guarda um jogo a menos.

Doncic, Irving e o resto

A fechar, e na procura do acesso direto aos playoffs, os Dallas Mavericks venceram na viagem ao reduto dos San Antonio Spurs (107-113), últimos da Conferência Oeste. A primeira parte foi determinante para o desfecho do encontro, pelo que o conjunto de Dallas limitou-se à «velocidade cruzeiro» durante o segundo tempo (30-38, 26-27, 28-26 e 23-22).

Destaque para a prestação do inevitável Luka Doncic. O poste / extremo esloveno, de 25 anos, assinou um exímio triplo-duplo, com 18 pontos, 10 ressaltos e 16 assistências. Por sua vez, o colega Kyrie Irving foi o máximo «artilheiro», com 28 pontos. Do outro lado, Tre Jones (22 pontos e nove assistências) foi o mais inconformado.

Ora, Doncic e companhia ocupam o sétimo lugar da Conferência Oeste, com 40 triunfos em 69 possíveis, aguardando pelo desfecho dos próximos encontros dos Sacramento Kings (6.º). A antiga equipa de Neemias Queta leva 39 vitórias em 67 partidas.

Outros resultados:

Orlando Magic 112-92 Charlotte Hornets

Brooklyn Nets 91-104 New Orleans Pelicans