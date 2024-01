Foram só quatro pontos, mas a exibição de Neemias Queta na vitória dos Boston Celtics frente aos Indiana Pacers (129-124) foi muito para além disso.

Pela segunda noite consecutiva, o basquetebolista português foi o segundo poste da rotação do treinador Joe Mazzulla, privado de Al Horford e Luke Kornet devido a lesão – Kristaps Porzingis foi o titular.

E Neemias aproveitou para somar minutos e marcar posição: fez os tais quatro pontos, com dois afundanços vistosos, e somou ainda um ressalto, uma assistência e dois desarmes de lançamento.

Além disso, foi o antigo atleta do Benfica o jogador dos Celtics com o melhor plus/minus da noite: +15.

De resto, Jayson Tatum foi o melhor marcador da franquia de Boston, com 30 pontos – fez ainda sete ressaltos e sete assistências. Do lado de Indiana, destacou-se Aaron Nesmith, com 26 pontos, 12 ressaltos e sete assistências.

Os outros resultados da noite:

Atlanta Hawks-Los Angeles Lakers, 138-122

New York Knicks-Utah Jazz, 118-103

Chicago Bulls-Toronto Raptors, 107-118

Golden State Warriors-Philadelphia 76ers, 119-107