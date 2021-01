O esloveno Luka Doncic assinou um triplo-duplo determinante para ajudar os Dallas Mavericks a vencer os Rockets em Houston, por 113-100, esta madrugada, na liga norte-americana de basquetebol (NBA).

O basquetebolista de 21 anos assinou 33 pontos, 16 ressaltos e 11 assistências, num jogo que deu a terceira vitória em sete jogos à equipa de Dallas na Conferência Oeste.

A noite teve ainda vários outros destaques, como Jayson Tatum, que chegou aos 40 pontos e foi o melhor marcador na vitória dos Celtics. Na reedição das meias-finais de Conferência de 2020, a formação de Boston venceu na Amalie Arena os Toronto Raptors (114-126).

Quem atingiu e superou também as quatro dezenas de pontos foi o grego Giannis Antetokounmpo, destaque individual no triunfo caseiro dos Milwaukee Bucks sobre os Detroit Pistons, com 43 pontos (125-115).

Resultados desta madrugada:

Orlando Magic-Cleveland Cavaliers, 103-83

Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets, 118-101

Atlanta Hawks-New York Knicks, 108-113

Miami Heat-Oklahoma City Thunders, 118-90

Toronto Raptors-Boston Celtics, 114-126

Houston Rockets-Dallas Mavericks, 100-113

Milwaukee Bucks-Detroit Pistons, 125-115

New Orleans Pelicans-Indiana Pacers, 116-118 (após prolongamento)

Golden State Warriors-Sacramento Kings, 137-106