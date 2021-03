Os Utah Jazz jogam esta quarta-feira em Memphis, com os Grizzlies, mas a viagem começou azarada.

O avião que transportava a equipa teve de regressar a Salt Lake City, ponto de partida, depois de ter sido atingido por um bando de aves.

Segundo a NBA, tudo aconteceu pouco depois de a aeronave ter descolado e o incidente não causou feridos.

A equipa desembarcou e o avião foi levado para reparação. Mais tarde, os Jazz partiram para Memphis noutra aeronave.

The Utah Jazz plane had to be re-routed after hitting some birds during takeoff. Everybody is ok. 😲



(📸: @brian_schnee) pic.twitter.com/U4ZPuwd5Rj