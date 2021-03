Russell Westbrook tornou-se no primeiro basquetebolista da história da NBA a alcançar um triplo-duplo com pelo menos 35 pontos e 20 assistências.

O base do Washington Wizards carregou a equipa da capital até uma vitória sobre os Indiana Pacers por 132-124. Além dos 35 pontos e 21 assistências, Westbrook fechou o encontro com 14 ressaltos e tornou-se, apenas ao 38.º jogo com a camisola dos Wizards, no jogador com mais triplos-duplos (16) pelo franchise.

Também na segunda-feira à noite, os Brooklyn Nets venceram os Minnesota Tiberwolves por 112-107. Ainda sem Kevin Durant, a equipa de Nova Iorque foi liderada por James Harden e Kyrie Irving, que combinaram 65 pontos entre eles. O primeiro fechou o jogo com um triplo-duplo (38 pontos, 13 assistências e 11 ressaltos).

O Nets, apontados por muitos como a equipa mais forte desta temporada, estão o segundo lugar da Conferência Este com 32 vitórias e 15 derrotas, apenas mais uma do que os Philadelphia 76ers.