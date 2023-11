Neemias Queta contribuiu com sete pontos e 10 ressaltos para a vitória dos Boston Celtics sobre os Atlanta Hawks (113-103), na Conferência Este da NBA.

O poste português em campo cerca de 15 minutos e converteu os primeiros pontos pela equipa de Boston, concretizando três de oito lançamentos de campo e um lance livre.



Neemias destacou-se nas tabelas, sobretudo a ofensiva, espaço em que garantiu seis ressaltos, a melhor marca entre os 18 jogadores das duas equipas.

Os Boston Celtics lideram a Conferência Este, com 13 vitórias e quatro derrotas, enquanto os Atlanta Hawks seguem no nono posto, com oito triunfos e oito desaires.