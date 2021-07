O Sporting revelou, nesta quarta-feira, que a nova camisola bateu recordes de vendas.

Em nota divulgada no site oficial, os leões informam que venderam quatro vezes mais do que anterior melhor registo.

A nova camisola do campeão nacional, da marca Nike, foi colocada à venda na Loja Verde online, no final do mês passado, numa campanha de «compra às cegas», já que na altura ainda não se sabia como seria o novo equipamento dos «leões».

Passadas cerca de duas semanas da apresentação, o clube anunciou resultados positivos.