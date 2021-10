Este domingo, a seleção nacional de futsal de Portugal entra em campo para tentar uma histórica conquista do Mundial, com a final ante a Argentina, a partir das 18 horas, na Lituânia.

O dia tem ainda muito para ver, nomeadamente no futebol nacional, com quatro jogos da I Liga. O Benfica recebe o Portimonense e vai tentar repor a vantagem de quatro pontos na liderança, depois dos triunfos de FC Porto e Sporting no sábado, ante Paços de Ferreira e Arouca.

No motociclismo, destaque para o MotoGP, com o português Miguel Oliveira a correr o GP das Américas, a 15.ª prova do Mundial de velocidade.

OS JOGOS E TODO O DESPORTO QUE PODE VER ESTE DOMINGO

I Liga, 8.ª jornada:

Belenenses SAD - Tondela, 15:30 (SportTV1)

Benfica - Portimonense, 18:00 (BTV)

Estoril Praia - Gil Vicente, 18:00 (SportTV1)

Sporting de Braga - Boavista, 20:30 (SportTV1)

--

II Liga, 7.ª jornada:

Feirense - Varzim, 11:00 (SportTV1)

Benfica B - Desportivo de Chaves, 14:00 (BTV)

Penafiel - Mafra, 14:00 (SportTV+)

Casa Pia - Sporting da Covilhã, 15:00

FC Porto B - Rio Ave, 15:30 (Porto Canal)

Vilafranquense - Farense, 19:30 (Canal 11).

--

ITÁLIA

Liga italiana, 7.ª jornada:

Bolonha - Lazio, 11:30 (SportTV2)

Verona - Spezia, 14:00

Sampdoria - Udinese, 14:00 (SportTV3)

Fiorentina - Nápoles, 17:00 (SportTV4)

Roma - Empoli, 17:00 (SportTV3)

Atalanta - AC Milan, 19:45. (SportTV3).

--

ESPANHA

Liga espanhola, 8.ª jornada:

Elche - Celta de Vigo, 13:00 (Eleven 1)

Espanyol - Real Madrid, 15:15 (Eleven 1)

Getafe - Real Sociedad, 17:30 (Eleven 1)

Villarreal - Betis, 17:30 (Eleven 4)

Granada - Sevilha, 20:00 (Eleven 1).

--

ALEMANHA

Liga alemã, 7.ª jornada:

Mainz - Union Berlim, 14:30 (Eleven 5)

Bayern Munique - Eintracht Frankfurt, 16:30 (Eleven 2)

Arminia Bielefeld - Bayer Leverkusen, 18:30 (Eleven 2).

--

FRANÇA

Liga francesa, 9.ª jornada:

Rennes - Paris Saint-Germain, 12:00 (Eleven 2)

Angers - Metz, 14:00 (Eleven 2)

Lorient - Clermont, 14:00

Mónaco - Bordéus, 14:00 (Eleven 3)

Nantes - Troyes, 14:00

Lille - Marselha, 16:00 (Eleven 3)

Saint-Étienne - Lyon, 20:00 (Eleven 4).

REINO UNIDO

Liga inglesa, 7.ª jornada:

Crystal Palace - Leicester, 14:00

Tottenham - Aston Villa, 14:00 (SportTV2)

West Ham - Brentford, 14:00

Liverpool - Manchester City, 16:30 (SportTV2).

--

FUTSAL - Campeonato do Mundo Lituânia 2021, em Kaunas:

Jogo de atribuição do 3.º lugar:

Brasil – Cazaquistão, 16:00

Final:

Argentina – Portugal, 18:00 (RTP1)

--

ANDEBOL

Nacional, 3.ª jornada:

FC Porto - Xico Andebol, 19:00 (Porto Canal).

----

BASQUETEBOL

Liga, fase regular, 1.ª jornada:

FC Porto - CAB Madeira, 15:30

Póvoa - Imortal, 16:00

Académica - Oliveirense, 18:00.

--

MOTOCICLISMO

Moto3, warm up, às 14:40 (SportTV5), e corrida, às 17:00 (SportTV5)

Moto2, warm up, às 15:10 (SportTV5), e corrida, às 18:20 (SportTV5)

MotoGP, warm up, às 15:40 (SportTV5), e corrida com Miguel Oliveira, às 20:00 (SportTV5).

--

SUPERBIKE

Mundial de Superbike, termina 10.ª prova, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

SBK, warm up, às 09:00

SSP, warm up, às 09:25

SSP300, warm up, às 09:50

SBK, corrida superpole, às 11:00 (SportTV6)

SSP, corrida, às 12:30 (SportTV6)

SBK, corrida, às 14:00 (SportTV6)

SSP300, corrida, às 15:15 (SportTV6).