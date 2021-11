Este sábado é dia de muito futebol, em Portugal e Europa fora, num fim-de-semana em que há, entre outros destaques, MotoGP no Algarve e também nova corrida no Mundial de Fórmula 1, mas também muito para ver (e decidir) nas modalidades. Confira muito do que vai acontecer este sábado.

PORTUGAL - LIGA (11.ª Jornada):

Vizela-Estoril (15h30)

Portimonense-Belenenses (18h00)

V. Guimarães-Moreirense (20h30)

PORTUGAL - II LIGA (11.ª Jornada):

Trofense-Rio Ave (11h00)

Casa Pia-Académica (14h00)

ALEMANHA (11.ª Jornada):

Bayern-Friburgo (14h30)

Bochum-Hoffenheim (14h30)

Estugarda-Bielefeld (14h30)

Wolfsburgo-Augsburgo (14h30)

Leipzig-Borussia Dortmund (17h30)

ESPANHA (13.ª Jornada):

Espanhol-Granada (13h00)

Celta de Vigo-Barcelona (15h15)

Alavés-Levante (17h30)

Real Madrid-Rayo Vallecano (20h00)

FRANÇA (13.ª Jornada):

Lille-Angers (16h00)

Bordéus-PSG (20h00)

INGLATERRA (11.ª Jornada):

Manchester United-Manchester City (12h30)

Brentford-Norwich (15h00)

Chelsea-Burnley (15h00)

Crystal Palace-Wolverhampton (15h00)

Brighton-Newcastle (17h30)

ITÁLIA (12.ª Jornada):

Spezia-Torino (14h00)

Juventus-Fiorentina (17h00)

Cagliari-Atalanta (19h45)

Ainda por cá, há cinco jogos da oitava jornada da Liga 3: Sanjoanense-Anadia (13h00), U. Santarém-Amora (15h00), Montalegre-São João Ver (15h00), V. Guimarães B-AD Fafe (15h00) e Real SC-Alverca (19h30).

Na Liga Revelação, joga-se um Famalicão-Académica, às 11 horas.

Na Liga feminina, dois jogos da sexta jornada, ambos às 11 horas: Famalicão-Vilaverdense e Benfica-Torreense.

Nas modalidades, há também muito para ver.

VOLEIBOL (8.ª Jornada):

Clube K - Sporting, 11h00 locais (12h00 em Lisboa)

Académica de Espinho - VC Viana, 15h30

Sporting das Caldas - Sporting de Espinho, 16h00

Leixões - Vitória de Guimarães, 16h00

Fonte do Bastardo - Santo Tirso, 17h00 locais (18h00 em Lisboa)

São Mamede - Esmoriz, 18h00

Benfica - Castêlo da Maia, 18h30

FUTSAL (6.ª Jornada):

Benfica - Futsal Azeméis, 15h00

Fundão - Modicus, 16h00

Portimonense - Quinta dos Lombos, 16h00

Sporting de Braga - Candoso, 17h00

Eléctrico - Sporting, 18h00

Viseu 2001 - Torreense, 18h00

Leões Porto Salvo - Nun’Álvares, 19h00

BASQUETEBOL (7.ª Jornada):

Benfica - Académica, 17h00

Illiabum - FC Porto, 18h00

Lusitânia - Sporting, 19h00

Imortal - Oliveirense, 21h30.

FUTEBOL DE PRAIA – Taça Intercontinental

Portugal-Senegal (13h30) – jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares

No Moto GP, é fim-de-semana de Grande Prémio do Algarve, com a participação de Miguel Oliveira no Autódromo Internacional do Algarve. Este é o programa deste sábado:

- Moto3, treinos livres, às 09h00 e qualificações, às 12h35

- MotoGP, treinos livres, às 09h55 e 13h30 e qualificações, às 14h10

- Moto2, treinos livres, às 10h55 e qualificações, às 15h10

Na Fórmula 1, decorrem treinos livres para o Grande Prémio do México, a 19.ª corrida do Mundial, às 17 horas. A qualificação é a partir das 20 horas.

Nota ainda para o WTCR, para a sétima prova do Mundial de Carros de Turismo, com a participação de Tiago Monteiro, no Circuito de Adria, em Itália. Os treinos livres já iniciaram às 08h30 e também decorrem às 11h30, sendo a qualificação às 14h30. No WEC, a sexta e última prova do Mundial de Resistência decorre com as oito horas do Bahrain. Participam António Félix da Costa e Filipe Alburquerque, a partir das 11 horas.

Na natação, prosseguem os Campeonatos da Europa de piscina curta, com a participação de Francisco Quintas (50 bruços) e Francisca Martins (200 livres) em Kazan, na Rússia.