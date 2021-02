A 16.ª jornada da I Liga tem quatro jogos esta segunda-feira, com o dérbi Sporting-Benfica como prato forte, a partir das 21h30, já depois de o FC Porto ter recebido o Rio Ave, num jogo que está agendado para as 19 horas, no Estádio do Dragão.

Há ainda um dérbi no Minho, com o Moreirense a receber o Sporting de Braga às 19h45. Antes disso, às 17 horas (16 horas no Açores), o Santa Clara recebe o Belenenses SAD.

Em Espanha, há um duelo entre Betis e Osasuna, às 20 horas, para a 21.ª jornada.

Um dia que promete as últimas novidades e confirmações do mercado de transferências de inverno no futebol nacional e internacional.