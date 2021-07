Depois de vários nomes portugueses já terem estado em ação durante a madrugada (dia no Japão), há outros que ainda competem durante a manhã em Portugal Continental, no quarto dia de Tóquio2020.

Pelas 11h30, Marcos Freitas disputa os oitavos de final do torneio individual masculino de ténis de mesa, defrontando Emmanuel Lebesson ou Fhan Zhendong.

Praticamente à mesma hora, atenções também na natação, com Ana Catarina Monteiro a competir nas eliminatórias dos 200 metros mariposa: a portuguesa vai nadar na série 3 das 3 em agenda.

Também na natação, mas às 12h27, José Paulo Lopes nada as eliminatórias dos 800 metros livres: está inserido na série 2, das cinco das eliminatórias.

Outras modalidades no programa do dia: tiro com arco, basquetebol 3X3, ginástica artística, badminton, baseball/softball, basquetebol, voleibol de praia, boxe, canoagem, ciclismo de montanha, mergulho, esgrima, futebol, andebol, hóquei, râguebi, tiro, taekwondo, voleibol, polo aquático, ténis e halterofilismo.

Pode consultar toda a agenda detalhada no sítio oficial da competição.

Liga dos Campeões e Liga Conferência nas pré-eliminatórias

Esta terça-feira, há também decisões na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões da UEFA, com quatro duelos da segunda mão. Às 17 horas, jogam-se o Flora-Légia Varsóvia, o HJK-Malmö e o Omonia-Dínamo Zagreb. Às 18 horas, há um Zalgiris-Ferencvaros.

Há ainda três jogos da segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência: Inter Escaldes-Teuta (16h45), Buducnost-Troshavn e Hibernians-Folgore, estes dois às 19 horas.

Há também alguns jogos de pré-época em agenda pela Europa fora, como é exemplo o Sevilha-PSG (19 horas).