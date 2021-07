Japão e China, com sete medalhas cada, foram as nações com mais pódios conseguidos no terceiro dia de competições nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

Contudo, o topo do quadro de medalhas sofreu uma alteração e tudo devido às medalhas de ouro. Os nipónicos, a competir em casa, conquistaram mais três ouros, além de uma prata e três bronzes, o que lhes vale a liderança. Têm 13 medalhas no total, oito delas de ouro.

A China, que tem um total de 18 medalhas, somou mais quatro de prata e três de bronze, mas caiu para o terceiro lugar do quadro, com menos um ouro que os Estados Unidos, que ocupam agora a segunda posição (subiram um posto).

Os norte-americanos conquistaram quatro medalhas no segundo dia, três delas de ouro e uma de prata: têm um total de 14, sete delas de ouro.

No total, há 51 nações com pódios, mais 11 do que na véspera.