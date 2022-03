As provas da UEFA prosseguem nesta quinta-feira com o Sp. Braga a entrar em ação frente ao Mónaco na Liga Europa. O jogo do Minho começa às 20h00 e retém as atenções futebolísticas portuguesas num dia com muito futebol, mas não só.

Para além da Liga Europa, joga-se também a Liga Conferência e em Inglaterra há quatro jogos de Premier League.

Nas modalidades, a Fórmula 1 traz novidades, o Sporting tem um jogo europeu e três ciclistas portugueses estão envolvidos em duas provas de prestígio internacional.

Duas novas direções de clubes são empossadas nesta quinta-feira.

Futebol

Conferência de imprensa do treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, de antevisão do jogo com o Vizela para a I Liga, no Centro de Estágios do Seixal, às 14:30.

Conferência de imprensa do treinador do Santa Clara, Mário Silva, de antevisão do jogo com o Famalicão para a I Liga, no Estádio de São Miguel, às 12:45 horas locais

Conferência/testemunho "A Questão de Deus", por Fernando Santos, selecionador português, no Centro Pastoral de Torres Vedras, às 21:15.

Liga Europa, oitavos de final, 1.ª mão (horas de Lisboa):

Sevilha, Esp - West Ham, Ing, 17:45 (SportTV1)

Rangers, Esc - Estrela Vermelha, Ser, 20:00 (SportTV5)

Sporting de Braga, Por - Mónaco, Fra, 20:00 (SportTV1)

Atalanta, Ita - Bayer Levekusen, Ale, 20:00 (SportTV3)

FC Barcelona, Esp - Galatasaray, Tur, 20:00 (SportTV2).

Liga Conferência Europa, oitavos de final, 1.ª mão (horas de Lisboa):

PAOK, Gre - Gent, Bel, 17:45 (SportTV5)

Vitesse, Hol - Roma, Ita, 17:45 (SportTV2)

Slavia Praga, Che - LASK, Aut, 17:45 (SportTV6)

Partizan, Ser - Feyenoord, Hol, 17:45 (SportTV3)

Marselha, Fra - Basileia, Sui, 20:00

Leicester, Ing - Rennes, Fra, 20:00 (SportTV6)

PSV Eindhoven, Hol - Copenhaga, Din, 20:00

Bodo/Glimt, Nor - AZ Alkmaar, Hol, 20:00.

Liga inglesa

Jogo em atraso da 19.ª jornada:

Wolverhampton - Watford, 19:30 (SportTV4).

Jogo em atraso da 20.ª jornada:

Leeds - Aston Villa, 19:45.

Jogo em atraso da 21.ª jornada:

Southampton - Newcastle, 19:30.

Jogo antecipado da 30.ª jornada:

Norwich - Chelsea, 19:30.

Fórmula 1

Testes oficiais de Fórmula 1, no Bahrain, até 12.

Basquetebol

Taça da Europa, quartos de final, 1.ª mão:

Sporting, Por - Bahcesehir College, Tur, 20:30.

Ciclismo

Prossegue Paris-Nice, com a participação de João Almeida (UAE-Emirates), em França

Prossegue Tirreno – Adriático, com a participação de Nelson Oliveira (Movistar) e Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost), em Itália

GERAL

Posse dos órgãos sociais do Vitória de Guimarães para o triénio 2022-2025, no Teatro Jordão, em Guimarães, às 21h30.

Posse dos órgãos sociais do Sporting, no Auditório Artur Agostinho, Estádio José Alvalade, às 19:00