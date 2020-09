O número de óbitos associados à covid-19 em Portugal passou de 1.838 para 1840, ao passo que o número de casos evoluiu de 59.943 para 60.258, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), deste domingo.

Nas últimas 24 horas foram registadas, por isso, mais duas mortes e mais 315 casos.

Ambas as mortes foram registadas na zona de Lisboa e Vale do Tejo, ainda que tenha sido na região Norte que se deu o maior aumento de casos, com mais 143, enquanto Lisboa e Vale do Tejo viu surgirem mais 124 casos.

De resto, a DGS dá conta de mais nove internamentos desde sábado, sendo agora 354 no total, dos quais 43 estam nos Cuidados Intensivos, o que significa um aumento de dois casos em relação ao dia de ontem.

