Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 23 óbitos associados à covid-19 e mais 3.588 novos casos de infeção, de acordo com o boletim diário epidemiológico desta quinta-feira, da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Há mais 44 pessoas internadas, para um total de 961. Em unidades de cuidados intensivos estão 142 pessoas, mais quatro do que as registadas na véspera.

Onze dos óbitos registados foram na região Norte, quatro em Lisboa e Vale do Tejo, três no Centro, três no Algarve e dois no Alentejo.

O maior número de novos casos foi também a Norte: mais 1.161. Em Lisboa e Vale do Tejo há mais 1.104 casos, no Centro mais 723, no Algarve mais 371, no Alentejo mais 126, na Madeira mais 76 e nos Açores mais 27.

Há mais 1.269 pessoas dadas como recuperadas. O número de casos ativos subiu: são mais 2.296, para um total de 65.130.

Em relação a quarta-feira, o R(t) nacional e no Continente mantém-se em 1,11. Também se mantêm os valores da incidência, com 438,4 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e, no Continente, em 442,1.