Em 2018, Nuno Pina passou de ilustre desconhecido para a maioria dos adeptos portugueses para titular no jogo que valeu o título europeu de sub-19.

O médio, então no Sion, chegou ao jogo decisivo com poucos minutos jogados no Europeu, mas frente à Itália foi aposta de Hélio Sousa na equipa inicial, sendo um dos 21 campeões europeus.

Agora, cinco anos volvidos e depois de na última época ter jogado no Torreense, Nuno Pina está sem clube e nos últimos dias integrou o Estágio do Jogador, promovido pelo Sindicato, e destinado aos jogadores desempregados.

Desde o europeu, Nuno Pina representou o Génova, o Chievo, a BSAD, o Grasshoppers e o Fuenlabrada.