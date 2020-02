Um homem de 70 anos morreu, nesta quinta-feira, em Miranda do Corvo, quando participava num torneio de «futebol a andar», promovido pela Universidade Sénior da Fundação ADFP.



A vítima disputava um jogo do torneio, quando precisou da assistência dos bombeiros voluntários presentes no local e, depois, foi ainda assistido pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), que declarou o óbito no local.



O Walking Football nasceu em Inglaterra, em 2011, e chegou a Portugal há cerca de 4 anos. Este “«futebol a passo», que mantém o nome original, é um desporto para quem se quer manter ativo, mesmo quando o corpo já não permite grandes aventuras. O objetivo desta atividade é a integração e o convívio de grupo em prol de um envelhecimento mais ativo.